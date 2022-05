Konferencja rzecznika rządu Piotra Muellera

Na pytanie, jakie według niego są szanse na to, że UE - jako całość, a nie pojedyncze państwa - podejmie te sankcje, Mueller odparł, że jest to duże wyzwanie. - Ponieważ tu mamy do czynienia z jednomyślnością i niestety część krajów próbuje jakiś interes swój indywidualny zrealizować. Dlatego nie dam żadnej gwarancji, że to porozumienie zostanie przyjęte - powiedział Mueller.