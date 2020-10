Konferencja premiera. Zamknięte cmentarze 1 listopada?

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Czy będzie kolejny lockdown?

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie trwania czwartkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że we Francji nastąpiło zamknięcie gospodarki. - My chcemy powstrzymać się przed tym. Nie chcemy zamykać całkowicie gospodarki tak długo, jak to będzie możliwe. Przygotowujemy państwo polskie na scenariusz bardzo niedobry - przekazał.