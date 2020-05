Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów. "Od 30 maja sporo się zmieni"

- Trzy miesiące temu postawiliśmy sobie jasne cele. Chcieliśmy przesunąć falę zachorowań, by nigdy nie zabrakło łóżek, respiratorów. Nie musieliśmy nigdy, jak inne kraje, dokonywać dramatycznych wyborów - kto ma przeżyć - powiedział szef rządu. Mówił, że coraz więcej ludzi zdrowieje i coraz więcej testów jest przeprowadzanych. - Dlatego możemy przejść do kolejnego etapu odmrażania gospodarki - podkreślił.

Zniesienie zakazu noszenia maseczek to nie koniec zmian. Nowe zasady

To nie wszystko. Co z weselami? - Od 6 czerwca może uczestniczyć w nich 150 gości - powiedział premier. Szef rządu zapowiedział zniesienie zakazu zgromadzeń. Od 30 maja zgromadzenia na powietrzu do 150 osób będą dozwolone.