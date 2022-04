Konferencja prasowa rzecznika rządu i wiceministra spraw zagranicznych

- Wizyta premiera Morawieckiego, jest kolejnym etapem działań. Wsparcie dla Ukrainy to przede wszystkim wsparcie bronią, by mogła się bronić. Ukraina broni regionu, broni Europy. Rosja nie zatrzyma się sama. To Europa musi zatrzymać Rosję, Ukraina musi zatrzymać Rosję, a Europa musi jej pomóc. To kolejna wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Działania, które zostały podjęte przez polską dyplomację, przyniosły krótkotrwały efekt. To wciąż za mało i zbyt wolno. Nasza wizyta poprzedzająca wizytę pana premiera, służy kolejnym rozmowom, by przedstawiać nasze argumenty i rozmawiać o ścieżki akcesji do Unii Europejskiej - mówił Szymon Szynkowski vel Sek.