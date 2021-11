Konfederacja znowu pomyliła się w sprawozdaniu finansowym. Tym razem o milion złotych

Kolejny błąd Konfederacji przy rozliczaniu się z państwowych pieniędzy

To nie pierwsze kontrowersje wokół rozliczeń konserwatywnej partii. Przed rokiem portal Wprost podał, że po 90 tys. zł pensji wypłacili sobie liderzy Konfederacji z partii KORWiN, gdy pojawiło się ryzyko, że majątek tego ugrupowania może przejąć państwo. Pieniądze pochodziły z subwencji, którą KORWiN wywalczyła w 2015 roku. Co prawda nie weszła wówczas do Sejmu, ale przekroczyła próg 3 proc. upoważniający do subwencji.