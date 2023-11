Konfederacja z zaskakującym poparciem. Żukowska o wicemarszałku dla Bosaka

Pojawiają się plotki, że Konfederacja może nie otrzymać stanowiska wicemarszałka Sejmu, które miałby objąć Krzysztof Bosak. Wielu jednak jest krytycznych wobec takich planów. - Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby Konfederacja nie miała marszałka, bo mogą na tym zrobić jakąś taką historię, opowieść o wielkiej martyrologii i byciu prześladowanym. Ja jestem za tym, żeby im tlenu nie dawać - mówiła w programie "Tłit" WP posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Podkreśliła, że nie byłaby to żadna strata, gdyż koalicja rządząca i tak ma w prezydium Sejmu większość. Patryk Michalski dopytywał także posłankę o kandydatkę PiS na wicemarszałka - Elżbietę Witek. W przeszłości Lewica składała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez odchodzącą marszałek Sejmu. - (Ta funkcja -red.) nie powinna trafiać do rąk osób, które budzą podejrzenie, że jednak zawiodły to zaufanie będąc marszałkami w poprzedniej kadencji, łamiąc regulamin Sejmu i to nie raz - mówiła Żukowska.