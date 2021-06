Konfederacja: paszport covidowy niezgodny z konstytucją. "Apartheid szczepionkowy"

- W większości wypadków pracodawcy nękają pracowników za to, że szczepić się nie chcą, ale zdarzają się też przypadki odwrotne, gdzie to pracodawca przekonany do nieszczepienia się, nęka pracowników, którzy postanowili się zaszczepić. W obu wypadkach jest to fatalna praktyka, pokazująca jak bardzo niszcząca jest ta propaganda, którą rząd w stosunku do Polaków stosuje - oznajmił.