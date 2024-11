Konfederacja odchodzi od radykalizmu? Ekspert mówi o przemianie Bosaka

Konfederacja chce dostać się do głównego nurtu polityki - uważa politolog z Collegium Civitas dr Przemysław Witkowski. Ekspert wskazuje jednak, że politycy formacji muszą najpierw poczynić pewne kroki, żeby to osiągnąć. Jednym z nich musi być odcięcie się od najbardziej kontrowersyjnych postaci ze swojego obozu. Takim krokiem niewątpliwie było pozbycie się Janusza Korwina-Mikkego. - Takim ciągłym zasobem będącym minusem i plusem jest Grzegorz Braun. Plusem, ponieważ ma niezwykle aktywnych, ale zradykalizowanych wyborców. Minusem - bo jego poglądy: antysemickie, antyukraińskie, wybielające zbrodnie rosyjskie, są absolutnie poza głównym nurtem. Z tymi poglądami będzie ciężko się przebić - wskazał. - Ciężko będzie o dominację na prawicy w ciągu roku czy nawet pięciu lat- ocenił. Zdaniem dr Witkowskiego, koniecznym warunkiem do przejęcia pałeczki pierwszeństwa na prawicy musiałby przyczynić się rozbicie PiS. Jako przykład polityka, który dokonał takiego przejścia ekspert wskazał Krzysztofa Bosaka, który pozostaje w politycznym mainstreamie. - Krzysztof Boska w porównaniu do nich (Korwin-Mikkego i Brauna - przyp.red.) brzmi jak stonowany mąż stanu - mówi. Rozmówca WP wskazuje, że wicemarszałek Sejmu skutecznie buduje swój nowy wizerunek m.in. dzięki rodzinie czy nawet eleganckim ubraniom.