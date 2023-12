Konfederacja nerwowo kasuje wpisy. Ma kolejny problem

Anna Maria Żukowska mówiła w programie "Tłit" o kolejnym palącym problemie wewnątrz szeroko pojętej Konfederacji. Wspomniała, że w nocy ze środy na czwartek były kandydat tej partii na senatora, Jacek Ćwięka, napisał na platformie X, iż w Sejmie "wybuchnie bomba", a "menora hanukowa wyleci w powietrze". - Na stronie Konfederacji w przeciągu pół godziny (…) (w środę wieczorem – red.) zniknął wpis, mówiący o panu Ćwięku, jako kandydacie na senatora. Już go nie ma. Ale wczoraj (w środę 13 grudnia – red.), kiedy on pisał swój wpis, to był. Albo klub Konfederacji będzie miał na pokładzie potencjalnych terrorystów, albo coś z tym wreszcie zrobi - podsumowała polityk Lewicy.

Rozwiń