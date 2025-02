Komunikacja w rządzie kuleje? O działaniach dowiadują się z internetu

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował we wtorek o pracach nad utworzeniem specjalnej komisji, która zajmie się wszystkimi przypadkami nadużywania władzy wobec aktywistów demokratycznych w latach 2016-2023. O inicjatywie Adama Bodnara, jak przyznała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska dowiedziała się z mediów społecznościowych. Na uwagę prowadzącego, że to nie pierwsza taka sytuacja, gdy o ważnych inicjatywach ministrowie dowiadują się z sieci, odparła: - Czasami bywa tak, że medialnie są zapowiedzi i ogólny zarys tego, co się wydarzy, a potem w szczegółach dołączani są kolejni ministrowie albo dyrektorzy poszczególnych biur. Porowska uważa, że zarówno ona, jak i ministra ds. równości Katarzyna Kotula powinny zostać włączone w te działania.

Rozwiń