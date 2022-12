Komu ufają Polacy? Nowy sondaż

Szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 35 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty proc.). Lider PSL - obok prezydenta, Szymona Hołowni, oraz Rafała Trzaskowskiego - zalicza się do wąskiego grona polityków, w stosunku do których badani częściej deklarują zaufanie niż nieufność. W grudniu nieufność w stosunku do niego wyraża 27 proc. (spadek o 3 punkty).