Kompromitacja żołnierzy Putina. Z rosyjskiego rozładunku BMP śmieją się wszyscy

W sieci pojawił się kolejny dowód na to, że rosyjska mobilizacja nie poszła zgodnie z planem. Z tego nagrania śmieją się już nie tylko Ukraińcy. Na udostępnionym wideo widać moment rozładunku nowego wozu bojowego BMP, który miał trafić na front w obwodzie ługańskim. Pociąg z wojskowym sprzętem z Rosji zatrzymał się i grupa nowo zmobilizowanych żołnierzy miała za zadanie wyciągnąć maszynę za pomocą liny holowniczej podczepionej do innego BMP. Sam pomysł wydaje się dość kuriozalny, ale taka była wola dowódcy, dlatego wojskowi wzięli się do pracy. Na nagraniu widać, że lina w pewnym momencie zostaje naprężona i wtedy zaczyna się najlepsze. Nagle BMP przewraca się i dachuje. Źle zorganizowana akcja nie mogła zakończyć się inaczej. Z racji, że cały pojazd ważny kilka ton, trzeba było wezwać kolejną ekipę żołnierzy, która kilkanaście godzin próbowała naprawić błąd swoich poprzedników. Nagranie skompromitowanych Rosjan błyskawicznie stało się hitem sieci.