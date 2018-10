Kompromitacja Solidarności w PLL LOT. Nie poparli strajku, ich wódz poszedł na członka zarządu

Trwa właśnie wyjątkowo dramatyczny strajk w PLL LOT. Prezes państwowej spółki zwolnił dyscyplinarnie stewardesy i doświadczonych pilotów, a protestujący pracownicy są obciążani milionowymi kwotami kosztów za odwołane rejsy samolotów. To wszystko przy zagadkowym milczeniu zakładowej organizacji Solidarności.

Zmiany, zmiany, zmiany. Szef Solidarności idzie na członka zarządu

Jeszcze kilka lat temu to Solidarność LOT wzywała do dymisji prezesów i protestów w sprawie podwyżek. Brylował w tym, że Stefan Malczewski, wieloletni szef zakładowej organizacji Solidarności. Aż nagle zamilkł. W 2016 roku został on członkiem zarządu ds. korporacyjnych i doszło do nagłej zmiany polityki związku. Wkrótce potem na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury chwalił on zatrudnianie personelu na umowach śmieciowych i przejście pilotów na umowy oparte na działalności gospodarczej.