Komorowski o Mejzie. Ma teorię

- Łukasz Mejza z pewnością nie będzie już w rządzie - zapowiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Co na to były prezydent Bronisław Komorowski? Czy Mejza rzeczywiście zostanie zdymisjonowany? - Myślę, że tak. Trochę na zasadzie: swoje zrobił - może odejść. Zagłosował za "lex TVN", zagłosował za budżetem i teraz pan Mejza jest już tylko obciążeniem. Bo rzeczywiście jest to skandaliczna postać, która stanowi już tylko obciążenie dla obozu Zjednoczonej Prawicy. Więc sądzę, że gdzieś go przepchną, ale krzywdy mu nie zrobią, bo kolega - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Dziwię się panu Kukizowi - jak można z takim człowiekiem razem głosować? Jak można być razem w tym samym klubie? Trzeba się domagać głośno, żeby go wyrzucono, stawiać rzeczywiste warunki, a nie pozorne, jak stawiał pan Kukiz. Trzeba mieć przyzwoitość - dodał Komorowski.