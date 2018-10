Komorowski o 11 listopada: wczoraj zdradzieckie mordy, dziś mamy stanąć obok siebie?

Bronisław Komorowski, były prezydent RP, był dziś gościem Radia Zet. W rozmowie z Beatą Lubecką, w wymownych słowach skomentował zaproszenie od prezydenta na wspólne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Bronisław Komorowski, na antenie Radia Zet, odniósł się do coraz częściej pojawiających się pytań o centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Odpowiedział co prawda, że zaproszenie „dostał, bo co roku zawsze były przekazywane, więc pewnie tak”, ale ma poważny problem z odpowiedzią, czy je przyjmie.