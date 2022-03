Komorowski apeluje do Kaczyńskiego ws. Smoleńska: przestań pan mamić Polaków bzdurami Macierewicza

Były prezydent Bronisław Komorowski był gościem programu “Newsroom”. Pytano go ostatni wywiad, jakiego Jarosław Kaczyński udzielił “Gazecie Polskiej”. Lider PiS mówił w nim m. in., że “reżim Putina były zdolny do przeprowadzenia ataku na głowę innego państwa”. Poza tym podkreślał, że “raport podkomisji Macierewicza udziela odpowiedzi na podstawowe pytania ws. katastrofy smoleńskiej”. Komorowski ocenił, że PiS pewnie zamierza znów “grać kartą smoleńską”. - PiS, Kaczyński i Macierewicz sugerują coś [zamach w smoleńsku-red.] od 2010 roku, czyli przez 12 lat. Oni tylko sugerują […]. I tak będą sugerowali jeszcze przy każdym zakręcie politycznym, jeśli dojdą do wniosku, że im się to opłaca. Dzisiaj opłaca im się to wiązać wątek smoleński z naturalną zrozumiałą i bardzo głęboką niechęcią do Rosji w społeczeństwie polskim z powodu wojny na Ukrainie - wyjaśnił. - Chciałoby się powiedzieć: ‘’Panie Kaczyński, daj pan spokój. Przestań pan dzielić Polaków! Robisz to pan skutecznie od tylu lat. Przestań pan mamić opinię publiczną i swoich własnych wyborców, że pan coś ma, jakieś inne dowody [na zamach – red.] na te bzdury, które wygadywał Macierewicz, ale i pan również, o jakiś wybuchach, o jakichś przeróżnych nonsensach, których pan nie udowodnił, którymi pan dzisiaj znowu próbuje wymachiwać jak polityczną szablą’’ - apelował do prezesa PiS Komorowski.