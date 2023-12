Komisje w cieniu awantur. PiS może iść na zwarcie

Ustawa o komisjach śledczych pozwala blokować kandydatury posłów do tych ciał, jeśli istnieją wątpliwości, co do ich obiektywizmu w danej sprawie. Prof. Tomasz Nałęcz, były doradca prezydenta B. Komorowskiego i członek tzw. komisji Rywina, wskazywał w programie "Newsroom WP", że blokowanie kandydatur niektórych posłów PiS może być okazją do politycznej awantury. - Nie wyobrażam sobie, by PiS zgłosił do komisji badającej wybory kopertowe Sasina czy Morawieckiego. (…) Gdyby PiS poszedł tą drogą i chciał zgłosić do komisji osoby głęboko w te sprawy uwikłane, to wtedy PiS będzie dążył do awantury. Tak jak dążył do awantury zgłaszając panią Witek na marszałka Sejmu - ocenił były polityk.

