Komisje politycznych złudzeń i wątpliwości [OPINIA]

Pierwsze poważne polityczne znaki zapytania dotyczące trzech komisji śledczych (do zbadania niedoszłych "wyborów kopertowych" z roku 2020, ds. Pegasusa i do wyświetlenia wątpliwości wokół "afery wizowej") pojawiły się już w momencie ich powoływania.

Przejmująca wówczas władzę Koalicja 15 października nie wytłumaczyła bowiem wystarczająco jasno wyborcom - zwłaszcza tym spoza swoich szeregów – po co właściwie te dość spektakularne sposoby wyjaśniania zarzutów formułowanych wobec obozu PiS, skoro niezależność od PiS odzyskały instytucje do tego w nowoczesnym państwie powołane, takie jak prokuratura czy służby? Bo to one zgodnie z logiką państwa prawa powinny zająć się takimi sprawami przede wszystkim, a utworzona w roku 1999 instytucja sejmowej komisji śledczej, ma być tylko swego rodzaju "kołem ratunkowym".