Zdrada dyplomatyczna? Bodnar zapowiada zawiadomienia do prokuratury

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów przedstawi w środę raport ze swojej działalności. - Myślę, że będzie to ciekawy raport dla naszej debaty publicznej wskazujący, że te wpływy rosyjskie są, że mają znaczenie dla naszej polityki, że mają znaczenie dla tego, w jaki sposób dyskutujemy o polityce w stosunku do Rosji - mówił w programie "Tłit" minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Dopytywany przez Patryka Michalskiego, czy w związku z ustaleniami komisji zostaną zawiadomieni śledczy, Bodnar odpowiedział, że "z tego, co wiem będą zawiadomienia do prokuratury". Nie chciał jednak zdradzić, czy będą one dotyczyły zdrady dyplomatycznej.