Komisja wizowa. "Śledztwo zaczęło się w marcu 2023 roku, nadal trwa"

Zgodnie ze słowami Wojdak, śledztwo to dotyczy wszelkich kwestii związanych z nieprawidłowościami przy wydawaniu wiz i działaniami Edgara K., który według zebranych materiałów mógł przyjąć ok. pół miliona zł łapówek za próby wpływania na polskich urzędników, by wydawali wizy określonym osobom. Do tej pory na podstawie materiałów, jak mówiła prok. Wojdak, postawiono zarzuty 9 osobom, które otrzymały łącznie 25 zarzutów; wśród z nich znalazł się Edgar K. oraz były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Śledztwo zostało powierzone delegaturze CBA w Lublinie.