Komisja Wenecka ws. TK. Przedstawiono listę zastrzeżeń

- To, z czym Komisja Wenecka przede wszystkim się nie zgodziła, to jest to, że w projekcie ustawy wprowadzającej zmiany do konstytucji była mowa o wygaszeniu kadencji wszystkich obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego - przekazał wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, który uczestniczył w sesji plenarnej w Wenecji.

- Tu ze strony Komisji nie było żadnych zastrzeżeń. Natomiast co do tego, czy sama przynależność do partii politycznej powinna na cztery lata wykluczać z możliwości zostania sędzią Trybunału, gdy nie łączyło się to z dodatkowymi funkcjami, na przykład w rządzie, Komisja nie była do tego do końca przekonana, ale też nie powiedziała kategorycznego 'nie' - przekazał wiceminister sprawiedliwości.