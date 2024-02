Komisja śledcza zbada majątek Obajtka? "Ciekawy wątek"

Dziennikarze Wirtualnej Polski Szymon Jadczak i Paweł Figurski ujawnili, że nieruchomości, które Daniel Obajtek przepisał na syna, znów są pod jego kontrolą. Gość programu "Tłit" Marcin Bosacki mówił, że nie jest tym zdziwiony, ale zbulwersowany. - To jest kolejny przykład, który pokazuje, że władza PiS-u przez 8 lat była sprawowana głównie po to, żeby czołowi politycy i działacze tej partii i tego środowiska się bogacili, a potem ukrywali majątki - mówił poseł KO. Powiedział także, że jego zdaniem ws. Orlenu a szczególnie kwestii Lotosu i Rafinerii Gdańskiej powinna powstać komisja śledcza. Patryk Michalski zapytał, czy komisja miałaby również zbadać majątek Daniela Obajtka. - Tak. Myślę, że pan Obajtek, którego majątek z wycen - z tego, co wiemy - jest dużo większy, niż to, co formalnie zarabiał w Orlenie, to absolutnie ciekawy wątek - odparł.