Komisja Macierewicza nadal obraduje. Wiceminister MON odpowiada

Nowy minister obrony narodowej podjął decyzje o rozwiązaniu podkomisji Antoniego Macierewicza. "Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia 2023 r. zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji" - przekazał MON w piątek 15 grudnia.