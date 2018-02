Komisja Europejska przyjęła argumenty ws. wycinki? Możemy uniknąć kar

Komisja Europejska przyjęła wyjaśnienia Polski ws. wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Tym samym obecnie KE nie będzie występować do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar.

O stanowisku KE poinformowała PAP, powołując się na źródło w Brukseli. Agencja zaznacza, że Komisja nie podjęła formalnej decyzji. Na razie jest jednak zadowolona z działań Polski. - Nie idziemy do Trybunału (z wnioskami o kary - PAP). To dobry znak - stwierdził unijny urzędnik.

Pod koniec stycznia minister środowiska Henryk Kowalczyk przyjechał do Białowieży by sprawdzić, czy postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) są w puszczy realizowane. Pod koniec listopada ub. roku Trybunał zobowiązał Polskę do zaprzestania wycinki Puszczy Białowieskiej pod groźbą kary 100 tys. euro za każdy dzień wyrębu.