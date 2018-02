Minister środowiska: powołam zespół ekspercki ds. Puszczy Białowieskiej

Henryk Kowalczyk ogłosił swoją decyzję podczas konferencji prasowej w Białowieży. Szef resortu środowiska dodał, że zależy mu, aby "nakreślić długofalowy plan" dla puszczy, w czym mają mu pomóc konsultacje z ekologami, leśnikami i lokalną społecznością.

Minister Kowalczyk, jak tłumaczył, przybył do Białowieży, by sprawdzić, czy postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) są w puszczy realizowane. Pod koniec listopada ub. roku TSUE zobowiązał Polskę do zaprzestania wycinki Puszczy Białowieskiej pod groźbą kary 100 tys. euro za każdy dzień wyrębu.