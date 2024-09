Komisja ds. Pegasusa. Bosacki: jest przełom

Z medialnych doniesień wynika, że współpraca między komisją śledczą ds. Pegasusa a służbami, a także częściowo prokuraturą, nie przebiega najlepiej. - Czy ktoś sabotuje prace komisji? z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit" w WP zwrócił się do posła KO Marcina Bosackiego, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji ds. Pegasusa. - Mieliśmy tutaj do czynienia z całą pewnością i mówię tutaj głównie o CBA, bo o tym były doniesienia medialne, z dość niesłuszną i szkodliwą, ale dla mnie zrozumiałą, biorąc pod uwagę logikę państwa, ostrożnością służb, zwłaszcza CBA w kontaktach z komisją. W ostatnich dniach doszło do, na razie niewystarczającego, ale jednak przełomu. Dostaliśmy dwa dni temu list od szefowej CBA, która wreszcie zgadza się, pod pewnymi warunkami, na przesłuchania byłych funkcjonariuszy CBA. Te warunki, moim zdaniem, trzeba zmieniać i rozszerzać, ale ja widzę pozytywny przełom i sądzę, że on będzie kontynuowany - odparł gość programu "Tłit". - Dostaliśmy na razie zgodę na przesłuchania w sprawie zakupu Pegasusa oraz tego, co było w sprawie używania Pegasusa legalne, a co nie. Nie dostaliśmy na razie zgody na badanie poszczególnych spraw, a moim zdaniem powinniśmy dostać taką zgodę - dodał wiceprzewodniczący komisji. Patryk Michalski wspomniał, że część członków komisji miała rozważać zwrócenie się w tej sprawie do premiera Donalda Tuska. - Czy pana zdaniem konieczna jest rozmowa z Donaldem Tuskiem na temat tego, z czym musi się mierzyć komisja śledcza? - pytał prowadzący program. - Ze względu na charakter prac komisji śledczej, nie chcę publicznie rozważać wszystkich naszych wewnętrznych rozmów czy ustaleń - odparł Bosacki. - Robimy wszystko, żeby wypełnić mandat, który w styczniu nałożył na nas Sejm, czyli żeby zbadać sprawę Pegasusa do dna - dodał Marcin Bosacki.

