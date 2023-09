Kometa Nishimura nagrana nad Włochami. Pierwszy raz od 400 lat

Nowo odkryta kometa C/2023 P1 przemierza nasze kosmiczne sąsiedztwo po raz pierwszy od ponad 400 lat. W ostatnim czasie została nagrana nad Włochami, gdzie jeden ze świadków nocą zauważył coś na niebie i od razu chwycił za telefon. Nagranie mieszkańca Włoch udostępniła agencja Reutera. Widać na nim, że po niebie mknie tajemniczy obiekt, aż nagle dochodzi do jasnego rozbłysku. Jak się okazało to kometa C/2023 P1 Nishimura, nazwana na cześć japońskiego astronoma-amatora, który odkrył ją w sierpniu tego roku. Według informacji przekazanych przez NASA, kometa ma rozmiar kilometra i bezpiecznie minie Ziemię, przelatując najbliżej 12 września w odległości 125 milionów kilometrów. Włoski astronom Gianluca Masi, założyciel Virtual Telescope Project przedstawił też na fotografii, jak kometa wygląda w kosmosie. "Kometa wygląda teraz niesamowicie, z długim, wysoce ustrukturyzowanym ogonem, który można z przyjemnością sfotografować za pomocą teleskopu" - przekazał Masi na Facebooku. Zdaniem eksperta ostatni raz kometa była tak blisko Ziemi ok. 430 lat temu. Oglądanie komety Nishimura widocznej gołym okiem może być jedyna taką okazją. Jeśli obiekt przetrwa bliskie spotkanie ze Słońcem i nie ulegnie zniszczeniu ok. 17 września to i tak zniknie na kolejne ponad 400 lat.