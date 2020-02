Komentarze po wpisie Witolda Waszczykowskiego. "Dno dna"

Był taki wpis na Tweeterze po wyborze Budki: Wrócił Gomułka, historia powtarza się jak farsa. Kto to wypisywał takie rzeczy? To głupie jest. Ja widziałem te wpisy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi pana ministra Waszczykowskiego, którzy wyśmiewając to, że partia zmienia lidera, tak naprawdę powinni się zastanowić. Dlaczego oni tkwią w partii, która nie zmieniając lidera pomimo, że wygrywa wybory, to dzisiaj jest partią, która większość Polaków uważa, że łamie demokrację, Konstytucję. W której przewodniczący partii ustawia jakiejś sprawy związane z wieżami dwoma i ich budową, czy nie budową. Już mniejsza większość jak to było. Więc politycy Prawa i Sprawiedliwości mam wrażenie, że cały czas tkwią w takiej rzeczywistości, że na opozycji się nic nie zmieniło. Zmieniło się, bo jest Lewica w parlamencie, są nowe władze w Platformie Obywatelskiej. Jest, myślę, że dzisiaj też inna forma prezesa Kosiniaka-Kamysza. Więc to zmienia w ogóle perspektywę, całkowicie. A jeśli są... Tak panie pośle? Jeden komentarz, bo oczywiście tego typu wpisy wyjątkowo chamskie, nieprzystające. Zwłaszcza, jeżeli to rzeczywiście wpis pana ministra Waszczykowskiego, bo ja dwa takie podobne widziałem. Jeden pana Waszczykowskiego, drugi pana redaktora z Gazety Polskiej. No, to powiedziałbym takie... Takie dno dna. Nic więcej. Ale wie pan, jedna rzecz jest bardzo charakterystyczna. Jeżeli to pan minister Waszczykowski i on szuka Gomułki, to ja mu proponuję, żeby wrócił do polskiego Sejmu. Posłuchał trochę wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry, wtedy ducha Gomułki na pewno odnajdzie. Powinien Waszczykowski przeprosić? Powinien, bo w polityce liczą się też zasady. A to jest brak zasad coś takiego. Brak kultury politycznej.