Komedia w Rosji. Jest trzecia wersja. Teraz okręt podwodny coś stracił

Jednak historia nie zakończyła się wraz z rusyfikacją amerykańskiego okrętu podwodnego. Teraz doszło do wstydliwego incydentu. Pod osłoną nocy ktoś odważył się zamalować wstydliwe "Z". Sprawca nie jest znany, jednak według relacjonującej wszystkie zwroty akcji gazety "The Barents Observer", jest mało prawdopodobne, że to akt obywatelskiego nieposłuszeństwa. Sprawca i motywacje pozostają nieznane.