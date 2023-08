Kołodziejczak startuje z list KO. Polacy na bazarze komentują

Decyzja Michała Kołodziejczaka, lidera AgroUnii o starcie w wyborach z list KO, niezbyt dobrze została przyjęta przez rolników, ale wśród kupujących warzywa i owoce zdania wydają się być podzielone. Na stołecznym bazarze przy rondzie Wiatraczna ze zdjęciem Kołodziejczaka pytaliśmy o ocenę wyborczej "bomby" Tuska. - Czytałem, że do Platformy idzie. Zabierze głosy PiS-owi. Bardzo dobrze - mówi nam pierwszy mężczyzna. - Dlaczego nie (startuje - red.) z PiS-u? A co za PiS-u źle mają rolnicy? Bardzo dobrze - twierdzi z kolei spotkana na bazarze kobieta. - To jest człowiek, który chce wejść do Sejmu i tak samo jak Tusk Polskę zniszczyć. Jemu nie chodzi o polskie rolnictwo, tylko o bycie karierowiczem - uważa kolejny rozmówca WP. - Podziwiam go, że ma siłę przebicia - słyszymy od następnej osoby. A jak nasi rozmówcy oceniają politykę PiS-u wobec wsi? - Gdzie takie dopłaty będą jak oni dają? - pyta się mężczyzna. - Fakt, że PiS nie ustrzegł się błędów. Ale na pewno jest o wiele lepiej niż za PO - twierdzi kolejny. - Miały być dopłaty, nie ma dopłat. Sprawy zboża nierozwiązane. Tylko przed wyborami PiS stara się dużo robić - podsumowuje nasz ostatni rozmówca.