Kołodziejczak grzmi po tekście WP. "Oddaj koryto świniom!"

Prawnik Michał Małdziński zwrócił uwagę na to, że poseł Zbigniew Ajchler dostał się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, po czym zaraz po wyborach zaczął wspierać Prawo i Sprawiedliwość. "Czy takie postępowanie, to splunięcie w twarz wyborcom? Oceńcie sami postawę tego posła" - napisał Małdziński.