Kolejny wzrost liczby ofiar koronawirusa. Polscy studenci na obserwacji

56 osób nie żyje, a ponad 2 tys. jest zakażonych w związku z wirusem z Chin. Najnowsze badania wykazały możliwe źródło koronawirusa. Polskie MSZ odradza podróż do prowincji Hubei, a polscy studenci, którzy przylecieli do kraju, trafili na obserwacje do szpitala specjalistycznego.

Chiny. Już 56 ofiar koronawirusa. Zakażonych jest ponad 2 tys.

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. Liczba ofiar wzrosła do 56, a zakażonych przekroczyła 2 tys. Hong Kong dołączył do miast, które zdecydowały się odwołać lekcje i zawiesić różne uroczystości. Pracownicy służby zdrowia w Wuhan coraz głośniej narzekają, że kończą się zapasy w związku z przybywającymi pacjentami. Prezydent Xi Jinping powiedział, że sytuacja w kraju jest poważna i rząd musi priorytetowo traktować zdrowie ludzi - podaje cnn.com

Najnowsze badania wykazały, że źródłem wirusa mogą być węże - Niemrawiec prążkowany i kobra pospolita. Pierwsze badania pokazały, że kod genetyczny 2019-nCoV jest zbliżony do SARS, co wskazywało, że koronawirus mógł pochodzić od nietoperzy. Pierwsi hospitalizowani pacjenci mieli być pracownikami lub klientami na targach owoców morza, gdzie można było znaleźć również przetworzone mięso.

Poza Chinami pozytywny wynik wirusa 2019-nCoV otrzymało 38 osób. Kanadyjscy urzędnicy potwierdzili, że na 95 proc. w ich kraju wykryto koronawirusa u jednego z obywateli. Kolejne przypadki potwierdzono w Korei Południowej, Malezji i Singapurze. Z kolei Francja i Jordania, podobnie jak Stany Zjednoczone, zdecydowały się pomóc swoim rodakom i ewakuować ich z Chin.

Polskie MSZ wydało specjalne oświadczenie ws. wirusa 2019-nCoV. W ambasadzie RP w Pekinie powołano zespół kryzysowy. Polacy wracający z Chin są dobrej kondycji i nie wykazują żadnych oznak zakażenia. Ministerstwo spraw zagranicznych "odradza podróże do prowincji Hubei, które nie są konieczne". Osobom powracającym z zagrożonego obszaru zostanie zapewniona opieka medyczna. Rzecznik rządu Piotr Mueller zapewnił, że premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z GIS i MSZ.

W sobotę do Polski wróciła kolejna grupa studentów przebywających wcześniej w Wuhan. Zostali skierowani na obserwację w szpitalu specjalistycznym. Polacy zostało zbadani w momencie wejścia na pokład i znowu na lotnisku Chopina w Warszawie. Powtórna weryfikacja to wynik nowych procedur. Badane są wszystkie osoby przekraczające granicę naszego kraju. Przylatujący z Azji muszą wypełnić dokumenty pozwalające na ich lokalizację w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Źródło: cnn.com/MSZ/gis.gov.pl