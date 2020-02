Chiny rozszerzają blokadę z powodu koronawirusa. Polskie MSZ uspokaja: nie ma zagrożenia

Wirus 2019-nCoV rozprzestrzenia się błyskawicznie. Kolejne kraje potwierdzają przypadki zakażeń. W Chinach odizolowanych jest 57 mln osób. Polskie ministerstwo spraw zagranicznych zapewnia, że wprowadzono dodatkowe procedury bezpieczeństwa.

Pojawiają się nowe przypadki koronawirusa. Jego główne ognisko znajduje się w Chinach, gdzie potwierdzono 1320 przypadków zakażeń. W Hong Kongu szkoły zawiesiły lekcje do 17 lutego. Jedyną prowincją, na której nie doszło do zakażania jest Tybet. Liczba odizolowanych miast wzrosła do 15 obejmując ponad 57 milionów osób. W Wuhan i pobliskim Huanggang zamknięto sklepy i kina - informuje cnn.com.