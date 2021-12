Kolejny wniosek Ziobry. "Przyznał się do błędu"?

Zbigniew Ziobro złożył w Senacie kolejny wniosek w sprawie Tomasza Grodzkiego. Prokurator Generalny chce, by senatorowie wyrazili zgodę na uchylenie immunitetu marszałka z Koalicji Obywatelskiej. Co na to senator KO Bogdan Zdrojewski? - Nie wiem, jak wygląda ten wniosek, ale wiem, jak wyglądał poprzedni. Jest domniemanie, że Zbigniew Ziobro przyznał się do błędu, wypełnienia złego wniosku w poprzednim rozdaniu, w marcu tego roku - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Wierzę, że Tomasz Grodzki jest bez wątpienia uczciwym człowiekiem. Nie wierzę w uczciwość prokuratury, patrząc na to, co się stało z wypadkiem Beaty Szydło. Natomiast państwo prawa powinno działać zgodnie z pewnymi mechanizmami. Jeśli wniosek będzie złożony w sposób prawidłowy, to on będzie normalnie procedowany. Będziemy się kierować racjonalnością w tej materii - zapewnił. - Musiałbym zobaczyć, jak ten wniosek wygląda, czy ma jakąkolwiek podstawę prawną, czy jest w nim zawarta jakaś istotna treść. Do tej pory nie usłyszałem żadnego argumentu, w którym pojawiałoby się ziarno prawdopodobieństwa skutkujące ewentualnym zrzeczeniem się immunitetu - kontynuował Zdrojewski. - Wierzę, że pan marszałek Grodzki jest człowiekiem uczciwym, że mamy do czynienia z nagonką - podsumował.