Kolejny tydzień kluczowy? "Rosjanie rzucili na taśmę wszystko, co mieli"

W jego ocenie Rosjanie "rzucili wszystko na taśmę". - Zrobili to, by wykonać rozkaz Władimira Putina i do 10 czerwca przejąć kontrolę nad całym obwodem ługańskim. Nie sądzę, żeby udało się to do tej daty zrealizować zdobycie Donbasu. Ale wygląda na to, że w czerwcu bądź na przełomie czerwca i lipca - już tak – mówi WP gen. Bogusław Pacek.