Kolejny sukces Ukrainy: wyzwolili tereny wokół wsi Robotyne i Werbowe

Jak podkreślił Kallberg, rosyjski szlak dostaw żywności, paliwa, uzbrojenia, części zamiennych do pojazdów itp. biegnie ok. 7-10 km od Melitopola, jeśli więc siły ukraińskie wyzwolą tereny odległe od Robotynego o kolejne 10-15 km, wystarczy to do uzyskania przez nie kontroli ogniowej nad tym szlakiem.