Kolejny rekord zakażeń. Andrusiewicz o nowych przypadkach

- Dzisiejszy wynik pokaże nam dobitnie, jak zmienną jest epidemia. Wczoraj, mimo że mieliśmy dość spory wzrost nominalny i przekroczenie bariery 10 tys. zakażeń, to w skali procentowej - tydzień do tygodnia porównując, to był wzrost rzędu 25 proc. - wyjaśnił Wojciech Andrusiewicz.