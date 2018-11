Kolejny przeciek rozmowy ambasador USA z posłami. "Jak mi się nie uda, wracam do kraju"

Georgette Mosbacher podczas spotkania z posłami ostrzegała PiS przed ingerencją w wolne media. Na jaw wyszły kolejne tematy, które zostały poruszone w czasie zebrania. Ambasador USA zdradziła też, jakie cele postawił przed nią prezydent USA Donald Trump.

Ambasador nie gryzła się w język. - Nie jestem od dyplomatycznej mowy, jestem businesswoman, która służy na rzecz swojego kraju. Jeśli mi się nie uda, wracam do kraju, mogę jechać na plażę - mówiła, cytowana przez Agencję Informacyjną Polska Press. Mosbacher zdradziła swoje trzy główne cele, który dostała do wypełnienia od prezydenta Donalda Trumpa.

- Po pierwsze bezpieczeństwo gospodarcze. Po drugie bezpieczeństwo energetyczne, aby Polska mogła dywersyfikować swoje źródła energii i była uniezależniona od Rosji. USA są zaangażowane w to, by zrobić wszystko, co można zrobić, aby odpierać rosyjską agresję - tłumaczyła ambasador. Doceniła również, że Stany Zjednoczone mogą liczyć na nasz kraj "w Afganistanie, Syrii czy na całym świecie".

Odniosła się również do głośnej kwestii wiz. - Trump był zszokowany, gdy usłyszał, że Polacy ich potrzebują. Wykorzystałam to i stwierdziłam, że trzeba działać. Publicznie oświadczyłam, że do końca roku się tym zajmiemy. Przygotowałam plan z datami i wyznaczyłam ludzi. Co tydzień sprawdzam czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Jestem zdeterminowana. Nic nie powinno trwać 15 lat. To okropne, że potrzebne wam wizy. Damy radę, jeśli to ostatnia rzecz, którą zrobię - dodaje.