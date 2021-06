Kolejny polityk Porozumienia przejdzie do Szymona Hołowni? Jasna deklaracja

- Nigdzie się nie wybieram, wierzę w projekt Zjednoczonej Prawicy - oznajmił Michał Wypij (Porozumienie, KP PiS) w programie "Tłit", pytany, czy wyobraża sobie przejście do Polski 2050 Szymona Hołowni. Przypomnijmy, do ugrupowania tego przeszedł niedawno prof. Wojciech Maksymowicz. - Jestem szefem okręgu Porozumienia, będę rozbudowywał Porozumienie i wierzę w to, że Porozumienie ma ważną rolę do odegrania w koalicji rządowej - podkreślił Wypij. - Jest mi przykro, że prof. Maksymowicz został wypchnięty z koalicji. Jeżeli tak poważne osoby, które cieszą się powszechnym szacunkiem i autorytetem, przestają wierzyć w projekt Zjednoczonej Prawicy, to znaczy, że mamy bardzo poważny problem - podsumował gość Wirtualnej Polski.