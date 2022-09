Kolejny kraj NATO narażony na agresję Rosji. Berlin wysłał dodatkowych żołnierzy

Niemieccy żołnierze wesprą Litwę w niezwykle trudnym momencie. Trwa rosyjska agresja w Ukrainie. Działania Moskwy budzą niepokój wśród państw NATO, szczególnie ze wschodniej flanki. Jednym z takich krajów jest Litwa, która graniczy z prorosyjską Białorusią. Mińsk mobilizuje żołnierzy i udostępnia lotniska czy bazy wojskowe na południu kraju dla armii Putina, by ta mogła w najbliższym czasie rozpocząć nową ofensywę na północną część Ukrainy. Na odpowiedź Sojuszu nie trzeba było długo czekać. Berlin postanowił wesprzeć Wilno w tym niepokojącym momencie i wysłał dodatkowe siły oraz sprzęt bojowy do nowego punktu dowodzenia Bundeswehry na Litwie. Tym samym jest to spełnienie prośby kraju bałtyckiego, który wiosną zwrócił się do kanclerza Olafa Scholza o dosłanie kolejnej siły bojowej. W ten sposób powstała tam dodatkowa brygada, licząca ponad 1,5 tys. żołnierzy. Mieszkańcy Kowna oddalonego o 30 km od niemieckiej bazy są zadowoleni, że na ich ziemiach stacjonują żołnierze NATO. Materiał Deutsche Welle.