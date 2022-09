Kolejny konflikt w rosyjskiej strefie wpływów. Co zrobi Putin?

Azerbejdżan po raz kolejny uderzył w sojusznika Moskwy - Armenię. Zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób. Co może dziwić, to wciąż brak jednoznacznej reakcji w tej sprawie Kremla. - Rosja jest teraz związana wojną toczoną w Ukrainie. Jest tam bardzo zaangażowana, jeśli chodzi o nakłady militarne. Ostatnie doniesienia z Federacji Rosyjskiej mówią o tym, że społeczeństwo rosyjskie coraz więcej dowiaduje się o tej wojnie i coraz surowiej ją ocenia - w ten sposób bierność Rosji w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski tłumaczyła dr Joanna Piechowiak z Katedry Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.