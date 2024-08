Kolejny dzień walk pod Kurskiem. Tak rozprawiają się z Rosjanami

Mocne nagrania spod Kurska. Agencja Reutera udostępniła materiały z walk na terenie Rosji z tego tygodnia. Siły Ukraińskie przejęły ok. 28 km obwodu kurskiego i starają się utrzymać swoje pozycje pod miastem. Jak donosi Reuters, na początku nagrania można zauważyć atak Ukraińców przy użyciu amerykańskich Bradley'ów i broni kasetowej. Celem były rosyjskie kryjówki, a także przyrzeczne posterunki, gdzie próbowano ustawić mosty pontonowe dla żołnierzy Putina. Podopieczni gen. Syrskiego wysadzili kilka dni temu dwa kluczowe mosty w obwodzie kurskim, które stanowiły strategiczne punkty w ruchach frontowych Rosjan, co sprawiło, że Kreml nie może tak szybko odpowiedzieć na niespodziewaną i skuteczną ofensywę Ukraińców. Według Reutera, władze w obwodzie kurskim zdecydowały o rozpoczęciu montażu żelbetowych wiat i schronów, której mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Rosjanie obawiają się, że Siły Zbrojne Ukrainy w najbliższych tygodniach zbliżą się do miast w regionie, w tym do samego Kurska. "Na moje polecenie władze miasta Kursk określiły kluczowe punkty umieszczania betonowych schronów modułowych w zatłoczonych miejscach. Planujemy wyposażenie 60 głównych pawilonów przystankowych w ośrodku regionalnym w wiaty żelbetowe" - napisał na platformie Telegram gubernator obwodu kurskiego Aleksiej Smirnow.