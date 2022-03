Kolejny cel Putina po Ukrainie? "Nie można tego wykluczać"

- Komunikaty, które spływają, wskazują daleko idącą determinację Władimira Putina. Nawet jeśli ma świadomość, że może popełnił błąd, to się nie może się z tych decyzji wycofać ze względów politycznych - mówił dr Szymon Kardaś, analityk OSW w programie specjalnym WP. Nadzieję i szansę ekspert upatruje jednak w tym, że nie wiemy o wszystkim, co się dzieje na Kremlu. - Może tam nie być jednomyślności co do tego, jaki kurs polityczny prowadzić. Dla mnie takim symptomem, że niekoniecznie muszą być zwarte szeregi za murami Kremla, było retransmitowane publicznie posiedzenie rady bezpieczeństwa - podkreślił Kardaś. Czy inwazja Rosji może wyjść poza Ukrainę? - Tego wariantu nie można wykluczać. (...) Póki Putin rządzi, należy się obawiać nie tylko kontynuacji polityki wobec Ukrainy, ale też wobec innych krajów w przestrzeni poradzieckiej, które zaczynają wchodzić na ścieżkę rozwoju, która jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia aktualnych decydentów rządzących na Kremlu. Niestety i to, co dotyczy Naddniestrza, i to, co dotyczy Gruzji, należy brać pod uwagę - stwierdził gość WP.