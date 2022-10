"Kolejny atak dronów kamikaze". Uderzyli niedaleko stolicy

"Kolejny atak dronów kamikaze na obiekty infrastruktury krytycznej" - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy, którego cytuje agencja Reutera. Jak przekazały media, pierwsze naloty zaczęły się już ok. godz. 5 czasu kijowskiego (godz. 4 w Polsce). "Było ok 2-3 lotów. Według wstępnych informacji nie ma ofiar ale doszło do zniszczenia budynku".