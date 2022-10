Mobilizacja w Rosji. Rekrut przedawkował narkotyki. Nie żyje

Cyrk dla zmobilizowanych w Jekaterynburgu

To nie pierwszy raz, gdy o 32. obozie jest głośno. W ubiegłym tygodniu Rosjanie pochwalili się specjalnym koncertem dla zmobilizowanych. Wśród występujących znalazł się m.in. Wadim Samojłow, założyciel rosyjskiego zespołu "Agata Kristi", który zagrzewał zmobilizowanych do walki utworem "Przetrwaj". "To ostatnia piosenka, jaką usłyszeli" - ironizowały ukraińskie media. Odśpiewano także piosenkę... ukraińskiej artystki.