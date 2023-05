Kolejni żołnierze NATO ranni. Sytuacja w Kosowie wciąż napięta

Wrze w Kosowie. Od poniedziałku Serbowie protestują w północnych gminach Kosowa. W mediach coraz częściej mówi się o starciach protestujących z wojskiem i policją. Agencja Reutera udostępniła nagranie z zamieszek w regionie. Na nagraniu widać, że siły specjalne policji starają się opanować sytuację, jednak opór protestujących jest na tyle silny, że w pewnym momencie dochodzi do użycia gazu łzawiącego i granatów hukowych. Co więcej, policja w Kosowie przekazała, że co najmniej 41 żołnierzy KFOR (międzynarodowe siły pokojowe NATO, działające na terenie Kosowa - przy. red.) zostało rannych w trwających starciach z serbskimi demonstrantami w Zvečan. Tymczasem Antonio Tajani, włoski minister spraw zagranicznych powiadomił, że trzech obywateli Włoch należących do KFOR jest w "poważnym, ale niezagrażającym życiu stanie". Z kolei wraz ze wzrostem napięcia w regionie, Serbia nakazała swojej armii przejście do granicy z Kosowem i wezwała NATO do "zaprzestania przemocy wobec lokalnych Serbów w Kosowie". Decyzja UE się nie zmienia i wymaga od Kosowa i Serbii osiągnięcia ostatecznego porozumienia i rozwiązania sporów.