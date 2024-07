Kolejni parlamentarzyści stracą immunitety? "Nie ma świętych krów"

To z całą pewnością nie koniec, jeśli chodzi o wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarnego polskich posłów, a także senatorów - stwierdził prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Podkreślił, że mimo, iż do tej pory postawiono zarzuty 11 osobom w śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, z których trzy osoby zostały aresztowane, to na pewno nie jest to koniec sprawy.