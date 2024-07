Hołownia kandydatem na prezydenta? Zdradził, co zamierza

Lider Polski2050 podkreślił przy tym, że zawsze otwarcie mówił, że myśli o tym, co myśli. - Bo mam naturę trochę mniej kapitana drużyny piłkarskiej, a trochę bardziej sędziego, który chciałby dbać o przestrzeganie reguł. I myślę, że to dzisiaj też w Polsce by się przydało - powiedział.