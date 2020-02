Kolejne zmiany w PO? Ryszard Terlecki z PiS: to prawdopodobne

Borys Budka został nowym szefem Platformy Obywatelskiej. Według Ryszarda Terleckiego z PiS, PO czeka kolejna spora zmiana. Chodzi o wycofanie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich. Powód? Liczne błędy wicemarszałek Sejmu.

To nie pierwszy raz, kiedy Terlecki wypowiada się na temat zmian w PO. Przed wyborami samorządowymi Terlecki mówił, że w kuluarach słyszał o zmianie kandydata PO na prezydenta Warszawy. - Ja tak słyszałem, takie informacje całkiem niedawno, parę dni temu, nie wiem, na ile one są prawdziwe, że jednak nastąpi zmiana kandydata, że Platforma się rozmyśliła co do Trzaskowskiego - powiedział Terlecki. Tłumaczył wówczas, że kandydat zalicza wpadkę za wpadką.