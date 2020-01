Ryszard Terlecki pytany o Mariana Banasia. "A kto to jest?"

Ryszard Terlecki był pytany przez dziennikarzy w Sejmie o Mariana Banasia. Jego odpowiedź ws. szefa NIK może zaskoczyć.

Marian Banaś został szefem NIK pod koniec sierpnia 2019 r. O polityku zrobiło się głośno po tym jak magazyn śledczy "Superwizjer" TVN24 wyemitował reportaż, w którym pokazano kamienicę Banasia w Krakowie, w której wynajmowano pokoje na godziny. Pojawiły się również wątpliwości ws. oświadczeń majątkowych Banasia. Pod koniec listopada Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Po kolejnych doniesieniach o Banasiu Prawo i Sprawiedliwość otwarcie mówiło o odejściu szefa NIK. Zapowiadał to sam premier Mateusz Morawiecki. - Myślę, że pan prezes NIK, Marian Banaś poda się do dymisji. Jeżeli tak się nie stanie, to mamy również - można powiedzieć - plan B - mówił Morawiecki, nie zdradzając szczegółów wspomnianego planu.